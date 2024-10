Gravina in Puglia: morta carbonizzata in auto Rinvenimento nel tardo pomeriggio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Rinvenimento del corpo è avvenuto nel tardo pomeriggio Gravina in Puglia. Una donna di oltre 60 anni morta carbonizzata nella sua automobile. I rilievi sono quelli per un incidente stradale forse all’origine del rogo della vettura ma, stando al resoconto di Quotidiano, le forze dell’ordine che si occupano del decesso della donna non tralasciano altre ipotesi. L'articolo Gravina in Puglia: morta carbonizzata in auto <small class="subtitle">Rinvenimento nel tardo pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildel corpo è avvenuto nelin. Una donna di oltre 60 anninella suamobile. I rilievi sono quelli per un incidente stradale forse all’origine del rogo della vettura ma, stando al resoconto di Quotidiano, le forze dell’ordine che si occupano del decesso della donna non tralasciano altre ipotesi. L'articoloinin nel proviene da Noi Notizie.. (Noinotizie.it)

Noinotizie.it - Gravina in Puglia: morta carbonizzata in auto Rinvenimento nel tardo pomeriggio

Donna morta carbonizzata in auto. E' giallo a Gravina di Puglia - Donna trovata morta carbonizzata. E' giallo a Gravina in Puglia. Nel tardo pomeriggio il decesso di una ultrasessantenne a seguito di un rogo sviluppato pare per un incidente stradale. Le voci in... (Quotidianodipuglia.it)

Mostra Fotografica "Fermo Lento in Movimento. Visioni di Paesaggio" a Gravina in Puglia - . . Visioni di Paesaggio" di Pietro Amendolara, dal 26 settembre al 24 ottobre 2024. L’esposizione, composta da 15 fotografie di grande formato, propone un’esperienza visiva immersiva, esplorando i paesaggi. La filiale BPPB di Gravina in Puglia ospiterà la Mostra Fotografica "Fermo Lento in ... (Baritoday.it)

Mel Gibson a Gravina e a Matera: il sopralluogo in Puglia per le location del nuovo film “La resurrezione” - Mel Gibson è stato avvistato a Matera e in provincia di Bari, a Gravina. Il regista de "La passione di Cristo" starebbe facendo una serie di sopralluoghi in Italia per le location del sequel del film del 2004.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Donna morta carbonizzata in auto. E' giallo a gravina di puglia - Donna trovata morta carbonizzata. E' giallo a gravina in puglia. Nel tardo pomeriggio il decesso di una ultrasessantenne a seguito di un rogo sviluppato pare per un incidente stradale. Le voci ...(quotidianodipuglia.it)

Fasano, Iannini: “Grossa partita da parte nostra, ci mancano 6 punti” - Il Fasano strappa un punto nel pareggio odierno per 1-1 con il Casarano. Nel post gara il tecnico Iannini ha analizzato la sfida con i rossazzurri: “Noi abbiamo fatto una grossa ...(tuttocalciopuglia.com)

Giornata Mondiale Geodiversità, alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia - In occasione della Giornata Mondiale della Geodiversità, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha invitato la comunità locale e i visitatori alla scoperta della ricchezza geologica di MurGEopark, ...(trmtv.it)