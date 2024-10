Giovani Democratici, la bergamasca Tiziana Elli eletta segretaria regionale (Di lunedì 7 ottobre 2024) I Giovani Democratici della Lombardia annunciano con orgoglio la nomina di Tiziana Elli a nuova segretaria regionale, eletta all’unanimità durante l’ultima assemblea regionale tenutasi all’Auditorium Gramsci di Bergamo. Accanto a lei, il giovane consigliere comunale di Abbadia Lariana e segretario della Giovanile di Lecco, Pietro RadaElli, è stato scelto come vice segretario. Entrambi sono stati interpreti della mozione “Diritto al Futuro: la voce di una generazione in rivolta”. Bergamonews.it - Giovani Democratici, la bergamasca Tiziana Elli eletta segretaria regionale Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idella Lombardia annunciano con orgoglio la nomina dia nuovaall’unanimità durante l’ultima assembleatenutasi all’Auditorium Gramsci di Bergamo. Accanto a lei, il giovane consigliere comunale di Abbadia Lariana e segretario dellale di Lecco, Pietro Rada, è stato scelto come vice segretario. Entrambi sono stati interpreti della mozione “Diritto al Futuro: la voce di una generazione in rivolta”.

