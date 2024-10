Gabriella documentario sulla vita di Gabriella Ferri sabato 12 ottobre su Rai 3

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “” Unche racconta ladiIn onda12alle 21.20 su Rai 3 Anteprima Giovedì 10alle ore 19.00 – Cinema Farnese Arthouse Una cantante, un’attrice, un’interprete, un clown, il simbolo di una città intera, tutto questo e molto di più è, che con una personalità dirompente, affascinante e ombrosa è riuscita, forse come nessuno, a incarnare l’anima della sua Roma. Il”, di Giovanni Filippetto con la regia di Alessandro Galluzzi, è coprodotto da Red Film con Rai Documentari e Cinecittà, andrà in onda12in prima serata su Rai 3 e verrà presentato in anteprima Giovedì 10alle ore 19.00 presso il Cinema Farnese Arthouse di Campo de’ Fiori, zona che l’artista era solita frequentare.