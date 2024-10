È morto Christopher Ciccone fratello di Madonna | Ha sofferto così tanto verso la fine ci siamo tenuti per mano Abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo ballato

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è in lutto., ilminore della popstar, èvenerdì 4 ottobre all’età di 63 anni, come riporta The Hollywood Reporter. L’uomo aveva il cancro e si è spento “serenamente”, circondato dal marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia. Asettembre era morta la matrigna della Material Girl, Joan, 81 anni, che è stata sposata con il padre di, Silvio. Nel febbraio 2023 eraAnthony, 66 anni,maggiore di. “Miose n’è andato. È stato l’upiù vicino a me pertempo – ha scrittosu Instagram – È difficile spiegare il nostro legame, ma è nato dall’intesa che eravamo diversi e la società ci avrebbe dato problemi per non seguire lo status quo.