“Durante gli Europei, Vialli è stato quell’anello della catena che l’ha resa indistruttibile”: il commovente ricordo di Bonucci (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ricordi indelebili di un Europeo dalle notti magiche. “Gianluca è quell’anello della catena che rende la catena indistruttibile“. Così Leonardo Bonucci – ospite a Sky Calcio Club – ha voluto ricordare la figura fondamentale di Gianluca Vialli nel gruppo squadra di Euro2020, che è andato ben oltre il semplice ruolo di capo delegazione della nazionale italiana. L’ex calciatore e allenatore è morto all’età di 58 anni il 6 gennaio 2023: il suo modo di affrontare la malattia, un tumore al pancreas che aveva scoperto 6 anni prima, è stato d’ispirazione per migliaia di persone. Nonostante quel male, aveva deciso di seguire Roberto Mancini nella sua avventura alla guida degli Azzurri. L’11 luglio 2021 l’Italia vinceva contro l’Inghilterra a Wembley, ai calci di rigore. Un successo finale risultato di un’unione maturata e voluta fortemente dall’ex ct Mancini. Ilfattoquotidiano.it - “Durante gli Europei, Vialli è stato quell’anello della catena che l’ha resa indistruttibile”: il commovente ricordo di Bonucci Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ricordi indelebili di un Europeo dalle notti magiche. “Gianluca èche rende la“. Così Leonardo– ospite a Sky Calcio Club – ha voluto ricordare la figura fondamentale di Gianlucanel gruppo squadra di Euro2020, che è andato ben oltre il semplice ruolo di capo delegazionenazionale italiana. L’ex calciatore e allenatore è morto all’età di 58 anni il 6 gennaio 2023: il suo modo di affrontare la malattia, un tumore al pancreas che aveva scoperto 6 anni prima, èd’ispirazione per migliaia di persone. Nonostante quel male, aveva deciso di seguire Roberto Mancini nella sua avventura alla guida degli Azzurri. L’11 luglio 2021 l’Italia vinceva contro l’Inghilterra a Wembley, ai calci di rigore. Un successo finale risultato di un’unione maturata e voluta fortemente dall’ex ct Mancini.

Italia vincente agli Europei 2021, Bonucci: "Quella mossa geniale di Mancini" - Leonardo Bonucci, ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club nello studio intitolato a Gianluca Vialli, ha parlato di tanti temi: dalla metodologia di lavoro di Conte ai motivi dietro la propria scelta ... (sport.sky.it)

Nulla Die riporta in libreria “Barricate” di Catena Cancilleri - Catena Cancilleri nata nel 1974, siciliana, vive a Parma dove lavora come educatrice: Nulla Die riporta in libreria il suo "Barricate". (corrierenazionale.it)

Violenze nel derby di Genova: arrestati altri cinque ultras, tre genoani e due sampdoriani - Altri cinque ultras arrestati in flagranza differita: tre genoani, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata, rispettivamente di 20, 26 e 61 anni e due sampdoriani, anche loro appartenenti al tifo ... (informazione.it)