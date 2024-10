Quotidiano.net - Dal 2027 Rinascente apre il suo beauty hall all'ex cinema Odeon

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Kryalos Sgr, in qualità di gestore del Fondo Aedison eridanno vita all'ex Teatro, inaugurando a maggioil. L'investimento complessivo è pari a 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand che saranno presenti nello spazio per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Lo spazio di oltre 3 mila metri quadrati sarà dedicato al mondo, con oltre 3 milioni di visitatori attesi e un turnover di circa 80 milioni di euro, già dal primo anno di apertura. Con il progetto prenderà vita il-district, che rivoluzionerà i flussi urbani della zona, dando nuovo slancio a via Santa Radegonda, via Agnello e lo stesso Corso Vittorio Emanuele. Il distretto sarà composto dal main building,Annex e