Conai, un corso per formare 80 green manager in Puglia e Basilicata (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un corso di alta formazione rivolto a 80 laureati di Puglia e Basilicata che vogliono sviluppare competenze ambientali con un focus sulla gestione dei rifiuti di imballaggio: si chiama “Gestione dei rifiuti nell’economia circolare”, è attivato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e promosso da Conai come nuova tappa dei suoi green Jobs, percorsi formativi post-laurea. Il corso, che si svolgerà con lezioni da remoto in modalità sincrona dal 12 novembre 2024 al 21 gennaio 2025, è stato presentato a Montecitorio. spf/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Conai, un corso per formare 80 green manager in Puglia e Basilicata Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Undi alta formazione rivolto a 80 laureati diche vogliono sviluppare competenze ambientali con un focus sulla gestione dei rifiuti di imballaggio: si chiama “Gestione dei rifiuti nell’economia circolare”, è attivato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e promosso dacome nuova tappa dei suoiJobs, percorsi formativi post-laurea. Il, che si svolgerà con lezioni da remoto in modalità sincrona dal 12 novembre 2024 al 21 gennaio 2025, è stato presentato a Montecitorio. spf/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Immissioni in ruolo : si scorrono le GM24 per assumere 55 idonei al posto dei vincitori che rinunciano. Ecco le classi di concorso in Puglia - 2575/2023 e DDG n. L'USR Puglia sta procedendo allo scorrimento di alcune Graduatorie di merito dei concorsi DDG n. L'articolo Immissioni in ruolo: si scorrono le GM24 per assumere 55 idonei al posto dei vincitori che rinunciano. Ecco le classi di concorso in Puglia sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

Autonomia differenziata - il 12 novembre la Corte Costituzionale decide sul ricorso della Regione Puglia - È stata fissata per il 12 novembre prossimo la discussione sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Puglia e Toscana sulla legge per l'Autonomia differenziata. Il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, riporta l'Ansa, ha scelto la data per l'udienza... (Baritoday.it)

Aspiranti sommelier : iniziato il corso organizzato dall'Ais Puglia - BRINDISI – Dopo il successo della edizione 2023/24, torna il corso per sommelier organizzato dall’Ais Puglia, fortemente voluto dal promotore, il cavalier Antonio Giaimis, già sottufficiale dell'Arma dei carabinieri nonché operatore del settore. I corsi si svolgeranno presso l'hotel Nettuno... (Brindisireport.it)