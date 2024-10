Iodonna.it - Charlene di Monaco e la sua chihuahua Kita alla corsa solidale, contro gli abbandoni

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sneakers, occhiali scuri, maglione casual e un sorriso malinconico, ma partecipe.primaa sei zampe, “umani” e cani al guinzaglio, organizzata dall’associazione Rokethon, c’era anchedi, con l’amatissimastretta tra le braccia. Un’occasione ulteriore, per la principessa, che dal 2022 presiede la Società monegasca per la protezione degli animali (SPA), per ribadire il suo amore per i quattrozampe.