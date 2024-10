Cerveteri un corso di rianimazione a costo zero per la popolazione

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre- “A volte bastano poche ma fondamentali manovre per salvare la vita di una persona. Anche chi non è un medico, conoscendo le tecniche di Blsd – Basic Life Support Defibrillation, può risultare determinante per salvare una persona. Per questo, nell’ottica di formare la, nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha tenuto untotalmente gratuito per lasulle tecniche diadulta e pediatrica: un’iniziativa che ha riscosso una grande partecipazione, facendo registrare il massimo delle iscrizioni possibili e della quale presto organizzeremo una seconda sessione”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di