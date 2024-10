Bleach Rebirth of Souls – Rivelata l’opening (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bleach Rebirth of Souls, il nuovo videogioco basato sul leggendario franchise creato da Tite Kubo e previsto per l’inizio del 2025, svela il suo opening movie. Il trailer presenta lo spirito del gioco, mostrando alcuni dei personaggi che i giocatori potranno impersonare e che giocano un ruolo chiave nella storia, come Ichigo Kurosaki, Yasutora Sado e Uryu Ishida. Bleach Rebirth of Souls dà la possibilità di divertirsi in duelli in cui i giocatori possono usare abilità e trasformazioni uniche per sconfiggere i propri nemici. Il filmato ci mostra i personaggi principali del primo grande arco narrativo dell’opera, quello della Soul Society, e la sua musica cattura perfettamente gli aspetti principali del gioco. Vi ricordiamo che Bleach Rebirth of Souls è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 e PC. Nerdpool.it - Bleach Rebirth of Souls – Rivelata l’opening Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)of, il nuovo videogioco basato sul leggendario franchise creato da Tite Kubo e previsto per l’inizio del 2025, svela il suo opening movie. Il trailer presenta lo spirito del gioco, mostrando alcuni dei personaggi che i giocatori potranno impersonare e che giocano un ruolo chiave nella storia, come Ichigo Kurosaki, Yasutora Sado e Uryu Ishida.ofdà la possibilità di divertirsi in duelli in cui i giocatori possono usare abilità e trasformazioni uniche per sconfiggere i propri nemici. Il filmato ci mostra i personaggi principali del primo grande arco narrativo dell’opera, quello della Soul Society, e la sua musica cattura perfettamente gli aspetti principali del gioco. Vi ricordiamo cheofè in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 e PC.

