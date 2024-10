Autovelox mobili sulle strade della Lombardia: la mappa fino al 13 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti, dall'altro quello di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità. Anche questa settimana saranno numerosi i controlli effettuati dagli agenti di Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli autosti, dall'altro quello di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità. Anche questa settimana saranno numerosi i controlli effettuati dagli agenti di

Quicomo.it - Autovelox mobili sulle strade della Lombardia: la mappa fino al 13 ottobre

Polstrada, prototipo di Autovelox è differente da quello in uso - 2. "Il prototipo depositato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è risultato differente dalla versione modificata che la società ha fornito, in un secondo momento, ai Comuni. . Lo ha detto all'ANSA Giancarlo Baiano dirigente della Polstrada di Cosenza in relazione al sequestro dei ... (Leggi la notizia)