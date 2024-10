Lanotiziagiornale.it - Assegnato il premio Nobel per la medicina a Ambros e Ruvkun: ecco chi sono e perché hanno vinto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Quest’anno “L’Assemblea per ilpresso l’Istituto Karolinska” hailper laa Viktore Gary, entrambi statunitensi, per la loro “scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione post-trascrizionale”. A darne notizia è Thomals Perlmann, segretario generale dell’Assemblea per il, secondo cui “Viktore è nato ad Hanover, New Hampshire, nel 1953 e il lavoro che ha portato aldi oggi è stato realizzato presso l’Università di Harvard, mentre attualmente è un professore di Scienza naturale presso la Scuola medica dell’Università del Massachusetts”, ha detto ancora Perlmann. “Garyè nato a Berkeley, California negli Usa, nel 1952. Il lavoro che ha portato alla al suoè stato condotto presso l’Ospedale generale del Massachusetts e presso la Scuola medica di Harvard”, ha concluso Perlmann.