Ascolti 7a Giornata Serie A 2024 25 DAZN Fiorentina-Milan supera 11 milioni di ascoltatori

Ascolti 7a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, Fiorentina-Milan supera 1,1 milioni di ascoltatori (Di lunedì 7 ottobre 2024) La 7a Giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 4 al 6 Ottobre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 5 milioni di ascoltatori (4.814.183) compresivo del dato dei quattro episodi di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Il big match di Giornata è stato Fiorentina-Milan che, domenica sera alle 20.45, con la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Andrea Stamaccioni ha realizzato un’audience di 1.140.395 individui, diventando il terzo match più visto da inizio stagione. Segue a distanza Juventus-Cagliari che nel lunch match ha sorpassato i 900 mila ascoltatori con il racconto di Edoardo Testoni e Marco Parolo. Digital-news.it - Ascolti 7a Giornata Serie A 2024/25 DAZN, Fiorentina-Milan supera 1,1 milioni di ascoltatori Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La 7adella/25 in onda nel weekend (dal 4 al 6 Ottobre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 5di(4.814.183) compresivo del dato dei quattro episodi di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Il big match diè statoche, domenica sera alle 20.45, con la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Andrea Stamaccioni ha realizzato un’audience di 1.140.395 individui, diventando il terzo match più visto da inizio stagione. Segue a distanza Juventus-Cagliari che nel lunch match ha sorpassato i 900 milacon il racconto di Edoardo Testoni e Marco Parolo.

