Antonio Banderas bello e spietato in “Clean Up Crew” | la clip in anteprima

(askanews) – Una clip in anteprima di Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi, film diretto da Jon Keeyes, in uscita il 17 ottobre nelle sale italiane, con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo, Swen Temmel e Ekaterina Baker. Ambientato nei sobborghi di Londra, racconta, tra azione e divertimento, di una squadra di ex criminali che si occupa di ripulire le scene del crimine, la Good Life Cleaners; ma quando scopre una valigetta piena di soldi, viene inconsapevolmente coinvolta in un conflitto con una banda criminale capitanata da uno spietato boss della malavita, pronta a tutto per riappropriarsi del bottino, tra disavventure e colpi di scena.

