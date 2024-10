Amadeus sul flop di ascolti | Sapevo sarebbe andata così ma adesso…

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), ospite di Fabio Fazio nella puntata di apertura di ‘Che tempo che fa’ su ‘Nove’, ha riflettuto sull’andamento deglidella sua nuova trasmissione, ‘Chissà chi è’. “La mia è una conlezza. Noi facciamo televisione, glisono importanti. Ma la conlezza è che quando tu inizi iocheche. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto di quattro anni, mancano centinaia di puntate e quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo. È giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare e di far sapere alle persone che sono qua”.ha sottolineato che il pubblico ha bisogno di tempo per familiarizzare con una nuova proposta televisiva: “Le persone vanno abituate, non si abituano in due settimane, magari ce ne vogliono dieci”.