A Villa Casati uno scivolo con pezzi Lego

In occasione della 22esima Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in Villa Casati è stato posato un coloratissimo nuovo scivolo, creato con pezzi Lego. Il comitato Cologno Zero Barriere, insieme al Comune, ha organizzato l'iniziativa "Un mattoncino per una rampa" nella sala Pertini. Protagonista dell'evento la cooperativa Talents Lab che, grazie alle donazioni di Lego da parte dei colognesi, ha realizzato e donato alla città la rampa multicolor. Enrico Balestra, portavoce della cooperativa, ha raccontato la profonda e coinvolgente storia della loro attività, dove la creatività si è unita alla voglia di aiutare gli altri, generando un progetto unico nel suo genere. "I veri problemi della vita non sempre hanno una soluzione, ma hanno sempre una storia da raccontare. Oggi è stata abbattuta un'altra barriera.

