7 ottobre, Netanyahu: “Contro Hezbollah e Hamas ‘guerra della rinascita’” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso di una riunione di sicurezza il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto che l’operazione Contro Hezbollah e Hamas venga chiamata ‘guerra della rinascita‘. Le parole del premier israeliano sono state riprese e diffuse in un video rilasciato dal suo ufficio per commemorare il primo anniversario dei massacri del 7 ottobre, Netanyahu ha affermato: “Questa è la nostra guerra di esistenza, la ‘guerra della rinascita’ e così vorrei che venga ufficialmente chiamata”. Lapresse.it - 7 ottobre, Netanyahu: “Contro Hezbollah e Hamas ‘guerra della rinascita’” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso di una riunione di sicurezza il primo ministro israeliano, Benjamin, ha chiesto che l’operazionevenga chiamatarinascita‘. Le parole del premier israeliano sono state riprese e diffuse in un video rilasciato dal suo ufficio per commemorare il primo anniversario dei massacri del 7ha affermato: “Questa è la nostra guerra di esistenza, lae così vorrei che venga ufficialmente chiamata”.

7 ottobre - Netanyahu lancia la "guerra della rinascita" contro Hamas e Hezbollah - A un anno esatto dagli attacchi del 7 ottobre di Hamas a Israele che hanno scatenato la spirale di guerra nell'intera regione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione speciale di sicurezza per commemorare il primo anniversario dei massacri. Lo riporta il Times of ... (Iltempo.it)

Netanyahu durissimo contro Macron : «Si vergogni per la richiesta di embargo sulle armi a Israele». L’Eliseo replica : «Parole eccessive» - A stretto giro, è arrivata la replica dell’Eliseo, che ha condannato l’uso di «parole eccessive» da parte di Netanyahu. La presidenza francese, comunque, ha voluto ribadire «l’amica incrollabile con Israele». Da ciò è scaturita la proposta di embargo: «Penso che oggi la priorità sia ritornare ad ... (Open.online)

Medio Oriente - scontro tra Macron e Netanyahu sulle armi : “Vergogna”. Cosa sta succedendo - Nella sua dichiarazione ha ringraziato Macron per aver “ancora una volta espresso il suo sostegno al Libano e per essere a fianco del popolo libanese di fronte alle avversità”. I fronti includono Hezbollah sostenuto dall’Iran nel Nord, Hamas a Gaza, gli Houti nello Yemen, i “terroristi” in ... (Notizie.com)