VIDEO | Kevin Owens aggredisce Cody Rhodes non ripreso dalla WWE ecco i video dei fan

(Di domenica 6 ottobre 2024) Interessante evento avvenuto al di fuori della diretta WWE di Bad Blood. A margine del PLE di questa notte sono saltati fuori sui social alcuniamatoriali ripresi con il telefonino diche discute animatamente con, prima di attaccarlo con violenza. Sebbene sia praticamente scontato che questa aggressione sia frutto di una storyline, è interessante notare come la WWE abbia deciso di non mostrarlo durante Bad Blood. Le riprese mostranoche prima attaccae poi viene portato via dallo staff WWE, che riesce con qualche difficoltà a separare i due. Una scena che viene proposta sui social da vari account ripresa da prospettive diverse. (Zonawrestling)