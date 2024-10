VIDEO – Inter-Verona Primavera 1-1: gol e highlights della partita (Di domenica 6 ottobre 2024) Inter-Verona Primavera si è conclusa con il risultato di 1-1 al Konami Youth Development Centre, di seguito il VIDEO con gol e highlights del match. La squadra di Andrea Zanchetta si ferma ancora in un campionato incerto. STOP – Inter–Verona Primavera si è conclusa con il risultato di 1-1. Grande delusione per i ragazzi di Andrea Zanchetta, che erano anche passati in vantaggio nel primo tempo dopo un ottimo inizio di gara. Giacomo De Pieri ha segnato su calcio di rigore guadagnato da Matteo Spinacce il momentaneo vantaggio, durato però appena venti minuti. Al 52? Luka Topalovic si è fatto beffare in marcatura in area di rigore e Richi Agbonifo ne ha approfittato colpendo di testa. Il giovane talento del Verona ha schiacciato e reso impossibile la parata ad AlessandroCalligaris, che comunque ha toccato il pallone. (Di domenica 6 ottobre 2024)si è conclusa con il risultato di 1-1 al Konami Youth Development Centre, di seguito ilcon gol edel match. La squadra di Andrea Zanchetta si ferma ancora in un campionato incerto. STOP –si è conclusa con il risultato di 1-1. Grande delusione per i ragazzi di Andrea Zanchetta, che erano anche passati in vantaggio nel primo tempo dopo un ottimo inizio di gara. Giacomo De Pieri ha segnato su calcio di rigore guadagnato da Matteo Spinacce il momentaneo vantaggio, durato però appena venti minuti. Al 52? Luka Topalovic si è fatto beffare in marcatura in area di rigore e Richi Agbonifo ne ha approfittato colpendo di testa. Il giovane talento delha schiacciato e reso impossibile la parata ad AlessandroCalligaris, che comunque ha toccato il pallone. (Inter-news)

Inter-news - VIDEO – Inter-Verona Primavera 1-1 | gol e highlights della partita

VIDEO – Verona-Venezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita - Verona-Venezia 2-1 ? GLI highlights VIDEO di Verona-Venezia ripreso dal canale YouTube ufficiale della Serie A. Verona-Venezia, partita del venerdì della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata ... (Inter-news)

Highlights e gol Verona-Venezia 2-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Zanetti respira, Di Francesco alla quinta sconfitta in sette partite. Il video dei gol e degli Highlights di Verona-Venezia, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il Verona sembra padrone del campo e della partita, ma non riesce a sferrare il colpo decisivo. ... (Sportface)

VIDEO – Como-Verona 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - Il Como ha battuto il Verona in casa con il risultato di 3-2. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (VIDEO – Como-Verona 3-2, ... (Inter-news)

Concluso l’intervento di Acque Veronesi sulle Torricelle: «Nuove infrastrutture e recupero di un pezzo di storia della città» - L'azienda ha investito un milione e mezzo di euro per la realizzazione di un nuovo serbatoio idrico volto a rendere ancora più efficiente il servizio e per restaurare uno dei simboli di Verona: la ter ...(veronasera)

Giorgio Nicotra, il commosso addio della sorella: «Ricordate la parte più solare di lui» - DOLO (VENEZIA) - «Non siate tristi perché Giorgio non era triste. Ricordate la parte più solare di lui». A parlare è Chiara, sorella di Giorgio Nicotra.(ilgazzettino)

Verona, giornata dedicata allo sport per il Planetary Health Festival - Lo sport è un mezzo educativo efficace che trasmette valori, forma cittadini responsabili e aumenta l’impegno civico anche grazie al lavoro degli istruttori. Alla manifestazione anche i due atleti ...(rainews)