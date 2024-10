VIDEO & FOTO/ Telesia Half Marathon, bagno di folla per la gara e la ‘Pink Race’ (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo grande successo per la Telesia Half Marathon, gara podistica di 21 chilometri che è diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Il centro termale sannita è diventato il solito tripudio di colori con tantissimi runners al via che hanno dato lustro ad una gara dagli importanti contenuti tecnici. In concomitanza con la corsa agonistica si è svolta anche la sesta edizione della Telesia Pink Race, una camminata ludico motoria in collaborazione con il gruppo De Vizia Sanità con lo scopo di sensibilizzare e contribuire in maniera fattiva alla lotta contro i tumori. La camminata è stata l’occasione per raccogliere fondi ed esprimere vicinanza alle “Donne in Rosa” costrette a vivere e affrontare una esperienza traumatica come il tumore al seno. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo grande successo per lapodistica di 21 chilometri che è diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Il centro termale sannita è diventato il solito tripudio di colori con tantissimi runners al via che hanno dato lustro ad unadagli importanti contenuti tecnici. In concomitanza con la corsa agonistica si è svolta anche la sesta edizione dellaPink Race, una camminata ludico motoria in collaborazione con il gruppo De Vizia Sanità con lo scopo di sensibilizzare e contribuire in maniera fattiva alla lotta contro i tumori. La camminata è stata l’occasione per raccogliere fondi ed esprimere vicinanza alle “Donne in Rosa” costrette a vivere e affrontare una esperienza traumatica come il tumore al seno. (Anteprima24)

