Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 07:30

Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO E BU0ONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, QUINDI PERMANE CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DICEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI' È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 INFINE, CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI' AL VENERDI' LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E DI SAN PAOLO ALLE 21.

