Tredicenne schiaffeggiata al concerto di Geolier per una maglietta: "Ho avuto paura" (Di domenica 6 ottobre 2024) Una 13enne ha contattato il deputato Francesco Emilio Borrelli per raccontare quanto accaduto durante il concerto Red Bull a Scampia. “Ero li per il mio artista preferito, Geolier, e con fatica ero riuscita a raggiungere la prima fila”, racconta la ragazza, “Quando è salito sul palco ha lanciato (Di domenica 6 ottobre 2024) Una 13enne ha contattato il deputato Francesco Emilio Borrelli per raccontare quanto accaduto durante ilRed Bull a Scampia. “Ero li per il mio artista preferito,, e con fatica ero riuscita a raggiungere la prima fila”, racconta la ragazza, “Quando è salito sul palco ha lanciato (Napolitoday)

Napolitoday - Tredicenne schiaffeggiata al concerto di Geolier per una maglietta | Ho avuto paura

Martina Guasco, morta in un incidente a Napoli: aveva 19 anni, tornava dal concerto di Geolier - Una ragazza di 19 anni, Martina Guasco, originaria di Casoria, è morta in un incidente stradale avvenuto intorno all'1.20 del 5 ottobre 2024, in via Cupa dell'Arco, nei pressi di... (Ilmessaggero)

Tornava dal concerto di Geolier, Martina muore a 19 anni in un incidente - Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Napoli, il violento scontro frontale si è verificato tra due veicoli che percorrevano la stessa strada in direzioni opposte. I conducenti sono stati sottoposti a esami tossicologici e alcolemici, come da prassi in questi casi, per verificare ... (Thesocialpost)

Incidente a Casoria, morta una 19enne: tornava dal concerto di Geolier a Scampia - Uno scontro frontale, due auto coinvolte, 6 a bordo tutti giovanissimi. A pagare con la vita è stata una ragazza di 19 anni che era andata, assieme a un'amica di 23, a sentire Geolier a... (Ilmattino)

Tredicenne schiaffeggiata al concerto di Geolier per una maglietta: "Ho avuto paura" - "Mi hanno portata in ambulanza. Come si può aggredire una ragazzina così?" Una 13enne ha contattato il deputato Francesco Emilio Borrelli per raccontare quanto accaduto durante il concerto Red Bull a ...(napolitoday)

Tony Effe, il gesto virale durante il concerto a Roma: ferma la musica per soccorrere un ragazzo VIDEO - Il rapper ha registrato il tutto esaurito al Palazzo dello Sport, dove ha cantato anche insieme ad alcuni colleghi tra cui Emma, Gaia e Tedua ...(corrieredellosport)

Tony Effe fa sul serio con Giulia De Lellis: l’inaspettato ringraziamento durante il suo concerto (Video) - La frequentazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis è stato il gossip più chiacchierato dell'estate. Oggi, sarebbero fidanzati.(isaechia)