Thuram migliore in campo di Inter-Torino! Prestazione totale

Marcus Thuram ha vinto il premio di migliore in campo della partita tra Inter e Torino conclusasi con il risultato di 3-2. Il club nerazzurro ha pubblicato il voto dei tifosi su X. migliore IN campo – Marcus Thuram ha segnato tre gol ed è stato l'uomo decisivo di Inter–Torino, partita finita con il risultato di 3-2. Il francese ne ha fatti due di testa nel primo tempo saltando sempre sopra a Saul Coco, uno dei difensori più in forma del campionato. Al minuto 25 ha sfruttato il cross al bacio di Alessandro Bastoni, al 35? si è replicato su un cioccolatino dell'insolito Francesco Acerbi arrivato addirittura sul fondo palla al piede. L'attaccante ha raggiunto quota sette reti ed è il capocannoniere del torneo assieme a Mateo Retegui.

Francia, reazione e successo con il Belgio. Thuram in campo - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Al suo posto è entrato Bradley Barcola per i 20 giri di lancetta finali. Thuram in campo) © Inter-News. Apre la serata Randall Kolo Muani al minuto 29 su assist di Ousmane Dembele, chiude lo stesso Dembele al 57? grazie al passaggio decisivo di N’golo ... (Inter-news)

La Juventus perde Weah e Thuram dopo la prima partita: le condizioni e quando torneranno in campo - Prime tegole per la Juventus in questa stagione, si fermano Thuram e Weah per un problema al bicipite femorale: quando potranno tornare in campo.Continua a leggere . (Fanpage)

Juventus-Cagliari 1-1, pagelle: Douglas Luiz bocciato, Vlahovic fa e disfa. Bene Kalulu e Gatti, Marin decisivo - Juventus-Cagliari, match valido per la settima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso sul punteggio di 1-1. Decisivi due calci di rigore: per i bianconeri a segno Vlahovic al 15', i rossoblù rispo ...(eurosport)

Juventus, Motta spiazza tutti e toglie Koopmeiners al 45': svelato il motivo - Inspiegabile per tutti l'avvicendamento tra l'olandese e Fagioli al termine del primo tempo, poi DAZN ha spiegato tutto.(areanapoli)

La partenza sprint di Retegui: solo Muriel ha iniziato meglio di lui negli ultimi 30 anni - Tra i bomber della storia nerazzurra solo Lucho è partito più forte di Mateo: con 7 gol segnati ha già eguagliato il dato della scorsa stagione ...(bergamonews)