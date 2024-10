Tenenza dei carabinieri | Un impegno verso la città Così non sarete mai soli

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una vedova d’Arma per il taglio del nastro, il ripetuto omaggio ai colleghi caduti, "il ricordo non è routine: noi indossiamo la loro stessa uniforme". Un bellissimo sole, tante autorità e una folla delle grandi occasioni a salutare la nuovadeidi Cassano d’Adda, realizzata dal Comune e da qualche mese operativa in via Falcone e Borsellino: "Non solo un edificio - le parole del sindaco Fabio Colombo - ma unrinnovato nei confronti dei cittadini: non saranno mai". Tante personalità alla cerimonia: i sottosegretari Nicola Molteni e Paola Frassinetti, esponenti da Regione eMetropolitana, tutti i sindaci d’area schierati in fascia tricolore. (Ilgiorno)