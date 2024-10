Serie D, San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0: amaranto spenti, arriva soltanto un pari (Di domenica 6 ottobre 2024) Passo indietro del Livorno. Gli amaranto, nella quinta giornata del girone E di Serie D, non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del San Donato Tavarnelle al termine di una prova grigia. Male, in particolare, la fase offensiva, con gli uomini di Indiani pericolosi solamente nel finale con il palo (Di domenica 6 ottobre 2024) Passo indietro del. Gli, nella quinta giornata del girone E diD, non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Sanal termine di una prova grigia. Male, in particolare, la fase offensiva, con gli uomini di Indiani pericolosi solamente nel finale con il palo (Livornotoday)

Livornotoday - Serie D San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0 | amaranto spenti arriva soltanto un pari

Serie D | San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0, le pagelle: stecca l'attacco, Bellini il migliore - Opaca la prova di Brenna e compagni, raramente pericolosi in fase offensiva. Rallenta la marcia il Livorno di Paolo Indiani. . Serie D, girone E: risultati e classifica . . Gli amaranto, nella quinta giornata del girone E di Serie D, non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del San Donato ... (Livornotoday)

Serie D, quinta di fuoco. C’è San Donato-Livorno - E’ molto probabile che gli undici impiegati a Serravezza possano essere riconfermati, con Sylla, Doratiotto e Menga in attacco. Nelle file della capolista Livorno c’è a disposizione anche il nuovo acquisto Giacomo Siniega classe 2001, difensore centrale, un ex gialloblù per aver giocato nella ... (Sport.quotidiano)

Serie D, San Donato Tavarnelle-Livorno in diretta. LIVE - Altri tre punti per continuare a sognare. Il Livorno, reduce dall'affermazione in rimonta ottenuta nel derby con il Grosseto e attualmente al comando della classifica a pari merito con il Siena, andrĂ ...(today)

Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (oggi domenica 6 ottobre 2024) - Risultati Serie D, classifiche: dopo il turno infrasettimanale che ha coinvolto solo alcuni gironi, domenica 6 ottobre si torna in campo.(ilsussidiario)