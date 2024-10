Scontro tra auto e furgone in superstrada: cinque persone soccorse dal 118 (Di domenica 6 ottobre 2024) TORCHIAROLO - Incidente in superstrada tra un'auto e un furgone, il bilancio è di cinque persone soccorse dai sanitari del 118. È accaduto alle 4:30, tra ieri (sabato 5) e oggi (domenica 6 ottobre 2024), sulla superstrada che collega Brindisi e Lecce, direzione capoluogo salentino, all'altezza (Di domenica 6 ottobre 2024) TORCHIAROLO - Incidente intra un'e un, il bilancio è didai sanitari del 118. È accaduto alle 4:30, tra ieri (sabato 5) e oggi (domenica 6 ottobre 2024), sullache collega Brindisi e Lecce, direzione capoluogo salentino, all'altezza (Brindisireport)

