Sammy Basso morto a 28 anni era il malato di Progeria più longevo al mondo Il malore al ristorante dopo il premio

Addio a Sammy Basso, si è sentito male in un ristorante: aveva solo 28 anni - Per farsi conoscere ha documentato il suo viaggio negli USA, lungo la Route 66, scrivendo un libro (intitolato Il viaggio di Sammy) e registrando una serie di episodi per il canale Nat Geo People di Sky. Era il più longevo malato di progeria al mondo. I. aveva 28 anni. Nel luglio 2018 si è ... (Dayitalianews)