Rocco Siffredi in lacrime a Verissimo: “Li vedo portare la croce insieme a me” (Di domenica 6 ottobre 2024) Silvia Toffanin, nella puntata del 6 ottobre 2024 di Verissimo, ha intervistato diversi personaggi molto amati dal pubblico televisivo, tra cui anche Rocco Siffredi che, insieme alla moglie Rózsa Tassi, si è lasciato andare alle lacrime, confessando le sue paure più grandi. Rocco Siffredi, il dolore per i figli e la moglie Rocco Siffredi si è raccontato, a cuore aperto, a Verissimo, nella puntata del 6 ottobre 2024. L’attore, infatti, ha svelato di sentirsi, in fondo, in colpa per il fatto che la sua scelta di vita possa aver ferito sua moglie e i suoi figli: “Mi rendo conto che il mio lavoro non è stato facile per mia moglie. Trent’anni insieme. Se io avessi sposato una donna e dicevo ‘Non me ne frega, sopporti, hai deciso tu di stare con me’, però, mi dispiace, perché poi, dentro di me mi dico ‘Sarà veramente, sinceramente, contenta?’. (Di domenica 6 ottobre 2024) Silvia Toffanin, nella puntata del 6 ottobre 2024 di, ha intervistato diversi personaggi molto amati dal pubblico televisivo, tra cui ancheche,alla moglie Rózsa Tassi, si è lasciato andare alle, confessando le sue paure più grandi., il dolore per i figli e la mogliesi è raccontato, a cuore aperto, a, nella puntata del 6 ottobre 2024. L’attore, infatti, ha svelato di sentirsi, in fondo, in colpa per il fatto che la sua scelta di vita possa aver ferito sua moglie e i suoi figli: “Mi rendo conto che il mio lavoro non è stato facile per mia moglie. Trent’anni. Se io avessi sposato una donna e dicevo ‘Non me ne frega, sopporti, hai deciso tu di stare con me’, però, mi dispiace, perché poi, dentro di me mi dico ‘Sarà veramente, sinceramente, contenta?’. (Dilei)

