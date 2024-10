Ravenna ancora sconfitto, Antonioli: "Hanno ragione i tifosi, i responsabili siamo noi. Io in primis" (Di domenica 6 ottobre 2024) Terza sconfitta in campionato per il Ravenna che cede 2-1 in casa al Sasso Marconi. Al termine della gara, l'allenatore dei giallorossi, Mauro Antonioli, commenta la deludente prova dei suoi: "È la prestazione che lascia veramente preoccupati. Difficile da spiegare, non me la sarei mai aspettata (Di domenica 6 ottobre 2024) Terza sconfitta in campionato per ilche cede 2-1 in casa al Sasso Marconi. Al termine della gara, l'allenatore dei giallorossi, Mauro, commenta la deludente prova dei suoi: "È la prestazione che lascia veramente preoccupati. Difficile da spiegare, non me la sarei mai aspettata (Ravennatoday)

