Poli Bortone: «Nel 2006 tagliai i pini. Molti protestarono ma io non me ne pento. Lo rifarei» (Di domenica 6 ottobre 2024) Il problema della caduta degli alberi e più in generale del loro stato di salute, che da qualche settimana interessa Brindisi in particolar modo, è uno dei più diffusi nelle (Di domenica 6 ottobre 2024) Il problema della caduta degli alberi e più in generale del loro stato di salute, che da qualche settimana interessa Brindisi in particolar modo, è uno dei più diffusi nelle (Quotidianodipuglia)

Adriana Poli Bortone invita Liliana Segre a Lecce: “Occasione per una riflessione” - Lecce – Da Adriana Poli Bortone arriva oggi Liliana Segre un invito a Lecce per un’occasione di dialogo e confronto, coinvolgendo in particolare i giovani. Un invito, da sottolineare, rivolto dalla sindaca alla senatrice a vita nelle vesti di concittadina onoraria, riconoscimento che la città le. ... (Lecceprima)

Francesca Pascale da Serena Bortone: “Il mio primo bacio, Berlusconi e la politica” - E non è per somigliare alla Sinistra, ma per stare dentro alla Costituzione”. È pronta a ributtarsi in politica Francesca Pascale, ma solo “con il partito giusto”: ospite su Rai Radio2 negli studi di 5 in Condotta con Serena Bortone e Francesco Cundari, si è raccontata a cuore aperto, non ... (Dilei)

Agcom sanziona TeleRama per il dibattito-spot di Poli Bortone in pieno ballottaggio - LECCE – L’emittente televisiva leccese TeleRama, gestita dalla società T.A. Format Srl, è stata sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per aver violato le disposizioni in materia di par condicio nel corso dell’ultima campagna elettorale. Sotto la lente era finita una... (Lecceprima)