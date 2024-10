Motocross delle Nazioni 2024 oggi in tv: orari, programma 6 ottobre, streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Motocross delle Nazioni 2024 si disputerà domenica 6 ottobre a Matterley Basin, in Gran Bretagna: dopo aver superato le qualifiche al decimo posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini. LA DIRETTA LIVE DEL Motocross delle Nazioni DALLE 14.10 Di seguito il programma completo di domenica 6 ottobre: alle 12.00 la Finale B determinerà l’ultima delle 20 Nazioni qualificate, mentre le gare si disputeranno alle 14.10 (MXGP & MX2), alle 15.40 (MX2 & Open) ed alle 17.08 (Open & MXGP). Sarà possibile guardare il Motocross delle Nazioni 2024 in diretta tv su Rai Sport HD (per Gara 1 e Gara 3) ed Eurosport 2 HD (dalle 14.30 per Gara 1 e poi per Gara 2), in diretta streaming su mxgp-tv. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsi disputerà domenica 6a Matterley Basin, in Gran Bretagna: dopo aver superato le qualifiche al decimo posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Andrea Bonacorsi (Open) ed Andrea Adamo (MX2), guidati dal team manager Thomas Traversini. LA DIRETTA LIVE DELDALLE 14.10 Di seguito ilcompleto di domenica 6: alle 12.00 la Finale B determinerà l’ultima20qualificate, mentre le gare si disputeranno alle 14.10 (MXGP & MX2), alle 15.40 (MX2 & Open) ed alle 17.08 (Open & MXGP). Sarà possibile guardare ilin diretta tv su Rai Sport HD (per Gara 1 e Gara 3) ed Eurosport 2 HD (dalle 14.30 per Gara 1 e poi per Gara 2), in direttasu mxgp-tv. (Oasport)

