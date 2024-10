Masters 1000 Shanghai 2024, ancora pioggia domenica 6 ottobre: rinviati a domani Cobolli, Musetti e Berrettini (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche in questa domenica 6 ottobre la pioggia è protagonista a Shanghai, dove è in corso il penultimo Masters 1000 della stagione ATP. Dopo la sospensione degli incontri di sabato e il successo rinvio a oggi, nella città cinese sui campi secondari si partirà in ritardo. Piove, infatti, in questo momento e quindi bisognerà attendere per vedere Flavio Cobolli (impegnato come 1°match contro Wawrinka) e in seguito Lorenzo Musetti (contro Goffin) e Matteo Berrettini (contro Rune). Nessun problema per Arnaldi e Sinner, programmati su un campo dotato di copertura. Vi terremo aggiornati sulla situazione e sull’orario di inizio anche degli altri incontri. AGGIORNAMENTO 12:00 – CANCELLATO TUTTO IL PROGRAMMA DEI CAMPI SECONDARI. (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche in questalaè protagonista a, dove è in corso il penultimodella stagione ATP. Dopo la sospensione degli incontri di sabato e il successo rinvio a oggi, nella città cinese sui campi secondari si partirà in ritardo. Piove, infatti, in questo momento e quindi bisognerà attendere per vedere Flavio(impegnato come 1°match contro Wawrinka) e in seguito Lorenzo(contro Goffin) e Matteo(contro Rune). Nessun problema per Arnaldi e Sinner, programmati su un campo dotato di copertura. Vi terremo aggiornati sulla situazione e sull’orario di inizio anche degli altri incontri. AGGIORNAMENTO 12:00 – CANCELLATO TUTTO IL PROGRAMMA DEI CAMPI SECONDARI. (Sportface)

LIVE – Sinner-Etcheverry 6-7(3) 6-4 1-1, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - I due giocatori si sono già incontrati nel gennaio del 2023 in occasione del secondo turno degli Australian Open e il tennista albiceleste fu costretto a soccombere in tre parziali senza storia. terzo SET – Troppo lontano dal campo Sinner. 09:45 – Sinner ed Etcheverry stanno provando i servizi. ... (Sportface)

LIVE – Sinner-Etcheverry 6-7(3) 6-4 0-0, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - Altri due aces e siamo già a cinque: 2-2 PRIMO SET – Sinner a quindici: 2-1 PRIMO SET – Addirittura tre aces per l’argentino nel suo turno di battuta: 1-1 PRIMO SET – Parte con un turno d’apertura a zero Sinner: 1-0 PRIMO SET – Inizia a servire Jannik. La testa di serie numero uno, dopo il bye di ... (Sportface)

Masters 1000 di Shanghai, Arnaldi sconfitto da Medvedev al terzo turno - Medvedev si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45?. Shanghai, 6 ottobre 2024 – Matteo