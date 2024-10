LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si gioca dopo la cancellazione di ieri (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata su OA Sport. 13.20 Musetti-Goffin si giocherà domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul Campo 6 a partire dalle ore 06.30. In precedenza si giocherà Thompson-Griekspoor. 13.10 Il programma di giornata è stato ufficialmente cancellato sui campi esterni a causa della pioggia. Il confronto tra Lorenzo Musetti e David Goffin verrà recuperato domani. 12.55 Continua ancora a piovere, si rischia seriamente uno slittamento a domani. 11.15 L’incontro tra il belga Zizou Bergs ed il bulgaro Grigor Dimitrov è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 3-6 4-2 *30-15. Il numero 9 del seeding era avanti di un set, ma si trovava sotto di un break nella seconda partita al momento dello stop. 09. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata su OA Sport. 13.20si giocherà domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul Campo 6 a partire dalle ore 06.30. In precedenza si giocherà Thompson-Griekspoor. 13.10 Il programma di giornata è stato ufficialmente cancellato sui campi esterni a causa della pioggia. Il confronto tra Lorenzoe Davidverrà recuperato domani. 12.55 Continua ancora a piovere, si rischia seriamente uno slittamento a domani. 11.15 L’incontro tra il belga Zizou Bergs ed il bulgaro Grigor Dimitrov è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 3-6 4-2 *30-15. Il numero 9 del seeding era avanti di un set, ma si trovava sotto di un break nella seconda partita al momento dello stop. 09. (Oasport)

