LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Tomac in testa in gara-3, Australia a caccia della storia (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -0 LAWRENCE IN testa! Attacco spettacolare dell’Australiano, che concede l’interno all’avversario per poi incrociare e bruciare lo sloveno! -1 Lawrence è appiccicato a Gajser! Il classe 2003 ne ha di più, ma lo sloveno può ancora prevalere grazie alla sua classe. -2 CADUTA PER RENAUX! Si spengono qui le ambizioni della Francia. -3 Jett Lawrence ha ripreso Gajser! L’Australiano vuole piazzare il colpo del ko. -4 Grande bagarre per ciò che riguarda la lotta alla seconda posizione nella generale. Stati Uniti, Francia e Paesi Bassi sono raggruppate nel giro di pochi punti. -5 Caduta per Ken Roczen, il tedesco perde diverse posizioni. -6 Forato supera Plessinger per l’11ma posizione, l’azzurro può ambire alla top-10. -6 Due secondi di ritardo da Tim Gajser per Jett Lawrence: l’Australiano lo può riprendere. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-0 LAWRENCE IN! Attacco spettacolare dell’no, che concede l’interno all’avversario per poi incrociare e bruciare lo sloveno! -1 Lawrence è appiccicato a Gajser! Il classe 2003 ne ha di più, ma lo sloveno può ancora prevalere grazie alla sua classe. -2 CADUTA PER RENAUX! Si spengono qui le ambizioniFrancia. -3 Jett Lawrence ha ripreso Gajser! L’no vuole piazzare il colpo del ko. -4 Grande bagarre per ciò che riguarda la lotta alla seconda posizione nella generale. Stati Uniti, Francia e Paesi Bassi sono raggruppate nel giro di pochi punti. -5 Caduta per Ken Roczen, il tedesco perde diverse posizioni. -6 Forato supera Plessinger per l’11ma posizione, l’azzurro può ambire alla top-10. -6 Due secondi di ritardo da Tim Gajser per Jett Lawrence: l’no lo può riprendere. (Oasport)

Oasport - LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA | Tomac in testa in gara-3 Australia a caccia della storia

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: braccio di ferro tra il quartetto di testa e gli inseguitori - 43 Per adesso nessuno è riuscito ad avvantaggiarsi. 15. 54 Mancano ancora tanti chilometri ma la strada è sempre in leggera discesa. 12. In questo tratto di falsopiano Hirschi, Aranburu, Lapeira e Gregoire stanno perdendo molto. 08 Il vantaggio di Conca è di 25? circa 15. 15. 43 Inizia l’ultimo ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa con 30? di vantaggio - 7 km al 6. 7 km al 6. 16. 39 Conca ha guadagnato una trentina di secondi, 14. 30. 15. 20 Inizia l’ultima ascesa del Colle Brianza (3. 11 Siamo quasi ai piedi del Sirtori, entrati dunque nel circuito che caratterizzerà la gara. 30 La settantasettesima edizione della Coppa Agostoni potrebbe ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa, ci sono Hirschi ed Aranburu - 13. 12. 13. Solamente 4 corridori sono riusciti a rimanere sulla ruota dell’elvetico. In questo circuito i corridori affronteranno, nell’ordine, la salita di Sirtori (1. 15. 15. 15. 12. 15. 12. 15. 14. 20 Superato il Sirtori, siamo già ai piedi del Colle Brianza. 13. 5 Continental ... (Oasport)

Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video tv: per rialzare la testa! (basket A1, 6 ottobre 2024) - Diretta Cremona Reggio Emilia streaming video tv: quasi un derby al PalaRadi tra due squadre che sono partite con una sconfitta in Serie A1.(ilsussidiario)

Diretta tv e streaming Atalanta-Genoa - I nerazzurri cercano una vittoria per risalire la classifica, i liguri vogliono uscire dalla zona calda. Gasperini schiera l'ex Retegui, Gilardino in ...(repubblica)

Serie A: il Napoli soffre con il Como ma vince e allunga in testa - A segno McTominay, Lukaku su rigore e Neres. Per il Como rete di Strefezza. Match di apertura della settima giornata di campionato (ANSA) ...(ansa)