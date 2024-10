LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA | Slovenia in testa con Gajser Forato prova la rimonta!

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Febvre sale in terza posizione superato Prado. -6 Tomac si porta a soli 7 decimi da. -5 La situazione per gli italiani sono: 13esimoe 17esimo Adamo. -4 L’americano Tomac si prende la seconda posizione con la sua Yamaha. -3 Caduta per Herlings (Olanda). -2supera Prado con un sorpasso spettacolare. -2 Duello spettacolare tra Prado,e Herlings per la prima posizione. -1 Adamo dodicesimo,quindicesimo per l’Italia. -1 Prado inper la Spagna, secondoper la, segue Herlings con l’Olanda. Parte gara-1! 14.09 Ricordiamo che scenderanno in pista sia MXGP che MX2. 14.06 Alberto(Italia) ha chiuso in ottava posizione dopo una buona partenza. (Oasport)