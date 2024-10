Librerie di Milano sotto attacco | dilaga lo Svuota la vetrina

(Di domenica 6 ottobre 2024)– “Io sono nata in Bovisa, nel 1967. A volte penso: se i miei maestri e professori non avessero creduto in me, cosa sarei diventata? Lo studio e la lettura mi hanno salvata. E vorrei che i libri fossero al centro delle vite di tutti. Che la scuola e la cultura tornassero a essere tra le priorità della politica. Ma anche noi cittadini, nel nostro piccolo, possiamo e dobbiamo fare la nostra parte”. Ne è convinta Daniela Nicolò: 57 anni, redattrice di testi universitari, ha ideato l’iniziativa “la” (che è anche una pagina Instagram). In cosa consiste? Nel comprare in blocco tutti i libri esposti nelladi una libreria prescelta. “L’ispirazione è arrivata dopo che aun “cliente misterioso" ha comprato tutti i volumi in esposizione alla Hoepli. Non ho idea di cosa l’abbia spinto a farlo. (Ilgiorno)