Lega si ritrova a Pontida, Orban ospite d’onore di Salvini (Di domenica 6 ottobre 2024) La prima volta di Vannacci sul pratone. Assente l'alleata storica Marine Le Pen La Lega di Matteo Salvini si ritrova a Pontida oggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. "Non sarà una Pontida come le altre", ha detto Matteo Salvini, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà quella forza che mi (Di domenica 6 ottobre 2024) La prima volta di Vannacci sul pratone. Assente l'alleata storica Marine Le Pen Ladi Matteosioggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. "Non sarà unacome le altre", ha detto Matteo, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà quella forza che mi (Sbircialanotizia)

Lega si ritrova a Pontida, Orban ospite d’onore di Salvini - Il leader della Lega, sul pratone delle origini, […]. (Adnkronos) – La Lega di Matteo Salvini si ritrova a Pontida oggi, domenica 6 ottobre, per l'appuntamento tradizionale. "Non sarà una Pontida come le altre", ha detto Matteo Salvini, invitando i suoi a non mancare: "Il tuo sostegno mi darà ... (Periodicodaily)

Oggi a Pontida il raduno della Lega di Salvini, chi sono gli ospiti dell’estrema destra internazionale - Il tradizionale raduno di Pontida della Lega si svolge Oggi, domenica 7 ottobre. Continua a leggere . Sul palco anche il generale Roberto Vannacci. La 36esima edizione si concentrerà sul processo Open Arms in corso, che vede Matteo Salvini imputato: "Non è reato difendere i confini", lo slogan. ... (Fanpage)

A Pontida Salvini canta con Vannacci ‘Generale’ di De Gregori - (Adnkronos) – Il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci è arrivato a Pontida, accolto dalle note di 'Generale' di Francesco De… L'articolo A Pontida Salvini canta con Vannacci ‘Generale’ di De Gregori proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)