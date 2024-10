LBA, Virtus Bologna - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) La Virtus Bologna, dopo la vittoria di Trapani in campionato e la sconfitta interna contro l’Efes in Eurolega, ospita oggi (ore 20, diretta su Dazn) all’Unipol Arena l’Estra Pistoia, che viene dal successo inaugurale contro Napoli. Ci sono 14 partite di stagione regolare nei precedenti tra Virtus (Today) (Di domenica 6 ottobre 2024) La, dopo la vittoria di Trapani in campionato e la sconfitta interna contro l’Efes in Eurolega, ospita oggi (ore 20,su Dazn) all’Unipol Arena l’, che viene dal successo inaugurale contro Napoli. Ci sono 14 partite di stagione regolare nei precedenti tra

Virtus Bologna-Pistoia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket - La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Unipol Arena. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN diretta IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1 STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in ... (Sportface)

Highlights Virtus Bologna-Efes 67-76: Eurolega 2024/2025 (VIDEO) - . Dopo un avvio equilibrato, sul finale l’Efes dimostra un ritmo migliore, prendendo il largo e andando a conquistare i primi due punti di una nuova stagione continentale. Gli Highlights della partita tra Virtus Bologna e Anadolu Efes finita 67-76, valida per la prima giornata della stagione ... (Sportface)

LBA - Virtus Bologna, Gherardi e Zanetti si evitano: cosa succede a Basket City? - Venerdì Massimo Zanetti era alla Unipol Arena ad assistere alla partita di EuroLeague con l'Anadolu Efes, ma nel parterre brillava l'assenza del socio di minoranza Carlo Gherardi. Per la gara di ...(pianetabasket)