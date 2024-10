La risposta all’Iran. Tel Aviv prepara il piano: "L’attacco è imminente". Raid a Gaza e in Libano (Di domenica 6 ottobre 2024) Israele entra adesso nel secondo anno di guerra con almeno tre fronti aperti: in Iran, mentre i vertici delle forze armate stanno preparando una ritorsione dopo un forte attacco missilistico contro il territorio israeliano; in Libano, dove Israele è impegnato con ingenti forze di terra e mentre prosegue il martellamento aereo contro i vertici militari degli Hezbollah; e a Gaza, dove Hamas continua a dare filo da torcere e continua a tenere prigionieri 101 ostaggi israeliani. A queste sfide si aggiunge quella del terrorismo palestinese che – secondo il portavoce militare Dabniel Hagari – potrebbe manifestarsi in Israele proprio il 7 ottobre, nel primo anniversario dell’offensiva di Hamas denominata ‘Alluvione al-Aqsa’. "Abbiamo elevato al massimo l’allerta in tutto territorio nazionale", ha affermato Hagari. (Di domenica 6 ottobre 2024) Israele entra adesso nel secondo anno di guerra con almeno tre fronti aperti: in Iran, mentre i vertici delle forze armate stannondo una ritorsione dopo un forte attacco missilistico contro il territorio israeliano; in, dove Israele è impegnato con ingenti forze di terra e mentre prosegue il martellamento aereo contro i vertici militari degli Hezbollah; e a, dove Hamas continua a dare filo da torcere e continua a tenere prigionieri 101 ostaggi israeliani. A queste sfide si aggiunge quella del terrorismo palestinese che – secondo il portavoce militare Dabniel Hagari – potrebbe manifestarsi in Israele proprio il 7 ottobre, nel primo anniversario dell’offensiva di Hamas denominata ‘Alluvione al-Aqsa’. "Abbiamo elevato al massimo l’allerta in tutto territorio nazionale", ha affermato Hagari. (Quotidiano)

Medioriente, Israele promette risposta ad attacco Iran. Prime vittime in Libano tra soldati Idf - Israele dichiara Guterres ‘persona non grata’ Intanto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ‘persona non grata’, vietandogli l’ingresso nel Paese. Questo non accadrà”, ha assicurato, rivolgendosi alla nazione dopo la ... (Lapresse)

Tel Aviv deserta per la festa conta i giorni per la risposta all’Iran. I soldati morti in Libano - Tel Aviv, dalla nostra inviata. La città è vuota, sembra dormire, aspettare. In effetti qualcosa attende: l’inizio di Rosh hashanà, un nuovo anno, il principio di un periodo di rin... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio)

Israele prepara la risposta all'attacco, il petrolio nel mirino. L'Iran: "Pronti a ridurre Tel Aviv in cenere". Hezbollah: truppe respinte nel sud del Libano - Israele lancerà entro pochi giorni una "significativa rappresaglia" in risposta al massiccio attacco missilistico iraniano di ieri, che potrebbe colpire gli impianti di produzione di petrolio all'interno del Paese e altri siti strategici: lo riporta Axios, che cita funzionari israeliani. . ... (Gazzettadelsud)