La Cremonese si ferma 1-1 contro il Bari

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lanon conquista la vittoria tanto desiderata con il, ma si deve accontentare di un 1-1 che propone più motivi di rammarico che di soddisfazione alla squadra di Stroppa. Dopo il brutto ko nel derby con il Brescia, la squadra grigiorossa parte con grande determinazione. Già nei primi minuti De Luca (due volte) e Buonaiuto minacciano l’ex Radunovic, ma il risultato non cambia. I padroni di casa insistono in avanti, ma i Galletti non si limitano a difendersi e Mantovani e Benali impegnano severamente Fulignati. La formazione di Longo attraversa un buon momento e ne approfitta al 27’ per passare in vantaggio. Lasagna si materializza in area e batte Fulignati sorprendendo la difesa locale. Lo svantaggio rappresenta un duro colpo per la compagine di mister Stroppa, che deve attendere il finale del primo tempo per tornare a farsi minacciosa. (Sport.quotidiano)