Israele-Gaza, Mattarella: “Cessate il fuoco immediato per scongiurare allargamento conflitto” - (Adnkronos) – "È più che mai necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina ... (Webmagazine24)

Mattarella, "dopo un anno deploriamo il barbaro attacco di Hamas. Urge un cessate il fuoco immediato" - L'Italia sostiene convintamente il diritto di Israele alla propria esistenza in pace e sicurezza e alla difesa dagli attacchi, nel rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario". AGI - "Occorre una definitiva soluzione negoziata tra Israele e Palestina che, con il ... (Agi)

Papa Francesco “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti” - ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano, preghiamo per i libanesi, specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i loro villaggi”. C ...(padovanews)