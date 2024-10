Infortunio Carvajal il Real Madrid trema | diagnosi gravissima i tempi di recupero

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un altro gravein questo inizio di stagione nel quale le lamentele per le troppe partite giocate trovano terreno fertile davanti a situazioni come queste. Nel corso della gara vinta dalsul Villarper 2-0, i tifosi dei blancos non hanno potuto gioire fino in fondo a causa dell’occorso a. Nel tentativo di contendere un pallone a Yeremy Pino,ha rimediato un’innaturale torsione del ginocchio che, come confermato dagli esami mattutini, ha portato alla rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra. La stagione dipuò dirsi già conclusa qui. “È stato confermato un graveai legamenti crociati, dovrò operarmi e stare fermo per qualche mese – scrivesu Instagram – Non vedo l’ora di iniziare ile di tornare come una bestia. (Calcioweb.eu)