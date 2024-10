Il rigore per la Juve: Rocchi non aveva detto che erano finiti i rigorini? (Di domenica 6 ottobre 2024) La Juve è andata in vantaggio sul Cagliari con un calcio di rigore segnato da Vlahovic al 15?. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto da Vlahovic: in area si verifica un contrasto tra Gatti e Luperto dove il difensore del Cagliari, con il braccio destro largo, sfiora la palla con le dita. Il tocco, inevitabile perché avvenuto mentre Luperto cadeva, è così impercettibile che neanche i giocatori della Juventus hanno protestato. Marinelli viene richiamato dal Var. Luca Marelli a Dazn intanto commenta così l’azione: «È chiaramente un calcio di rigore dato che Luperto tocca con la punta delle dita il pallone e il braccio destro è totalmente in una posizione innaturale. Ormai lo sappiamo che quello che conta è la posizione delle braccia e in questo caso, anche se l’ha sfiorata solo con la punta delle dita, è punibile». (Di domenica 6 ottobre 2024) Laè andata in vantaggio sul Cagliari con un calcio disegnato da Vlahovic al 15?. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto da Vlahovic: in area si verifica un contrasto tra Gatti e Luperto dove il difensore del Cagliari, con il braccio destro largo, sfiora la palla con le dita. Il tocco, inevitabile perché avvenuto mentre Luperto cadeva, è così impercettibile che neanche i giocatori dellantus hanno protestato. Marinelli viene richiamato dal Var. Luca Marelli a Dazn intanto commenta così l’azione: «È chiaramente un calcio didato che Luperto tocca con la punta delle dita il pallone e il braccio destro è totalmente in una posizione innaturale. Ormai lo sappiamo che quello che conta è la posizione delle braccia e in questo caso, anche se l’ha sfiorata solo con la punta delle dita, è punibile». (Ilnapolista)

