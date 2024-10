I migliori vini da abbinare all' insalata di mare secondo Gambero Rosso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Fresca, gustosa, leggera. L'diè il tipico piatto freddo che risolve tutte le situazioni e conta diverse versioni. Partendo dagli ingredienti base - cozze, vongole, gamberetti e calamari – ci sono poi mille varianti, c'è chi ci aggiunge gli scampi, chi le seppie, chi le patate chi le carote, per non parlare del tipo di condimento. Ogni ricetta, più o meno ortodossa, ha però un unico, vero protagonista: il. Ed è proprio questo che deve essere esaltato dal bicchiere, con un vino che non deve essere troppo aromatico né eccessivamente strutturato; un incontro che deve reggersi sul medesimo livello di aromaticità, freschezza e sapidità, affinché l’uno non sovrasti l’altro. Ecco, quindi, bollicine, bianchi e rosati per guidarvi in una prova di abbinamenti parallela alla nostra, che parta dai nostri suggerimenti e si spinga oltre nel gioco degli abbinamenti. (Gamberorosso)