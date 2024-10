Esonero sulla panchina di una Big di Serie A, clamorosa rivelazione (Di domenica 6 ottobre 2024) Una persona esterna al mondo del calcio ha commentato senza remore l’Esonero del top coach in Serie A. Il messaggio spiazza tutti. Si sta disputando in queste ore la settima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali e occhio a possibili nuovi ribaltoni in panchina. Sono diversi i tecnici che vedono al momento la propria posizione a forte rischio. rivelazione sull’Esonero in Serie A (Ansa) SerieAnewsD’altronde questo è il momento adeguato per cambiare panchina con i nuovi tecnici che – durante la sosta per le Nazionali – hanno la possibilità di lavorare e conoscere meglio la squadra a propria disposizione. Ci sono diversi allenatori in bilico, ma oltre a questo c’è una squadra che ha già esonerato, stiamo parlando della Roma. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una persona esterna al mondo del calcio ha commentato senza remore l’del top coach inA. Il messaggio spiazza tutti. Si sta disputando in queste ore la settima giornata diA, l’ultima prima della sosta per le Nazionali e occhio a possibili nuovi ribaltoni in. Sono diversi i tecnici che vedono al momento la propria posizione a forte rischio.sull’inA (Ansa)AnewsD’altronde questo è il momento adeguato per cambiarecon i nuovi tecnici che – durante la sosta per le Nazionali – hanno la possibilità di lavorare e conoscere meglio la squadra a propria disposizione. Ci sono diversi allenatori in bilico, ma oltre a questo c’è una squadra che ha già esonerato, stiamo parlando della Roma. (Serieanews)

Serieanews - Esonero sulla panchina di una Big di Serie A clamorosa rivelazione

Esonero in Serie A, scelto Cannavaro in panchina - salta la panchina di Serie A (Lapresse) SerieAnewsIl club ducale ha soli 5 punti in classifica e un nuovo ko potrebbe rovinare e non poco Pecchia, il suo futuro ora è in forte bilico. Serie A, Cannavaro può tornare: le ultime Diverse panchine sono a rischio e tra queste c’è anche quella del Parma ... (Serieanews)

Altro che Fonseca, salta un’altra panchina in Serie A: esonero a un passo - Un fulmine a ciel sereno, o quasi, visto che anche i bookmaker avevano tagliato di parecchio la quota su un possibile benservito del club dei Friedkin alla storica bandiera giallorossa. . L’allenatore del Cagliari Davide Nicola rischia l’esonero dopo la sconfitta contro l’Empoli (LaPresse) – ... (Ilveggente)

Clamoroso Serie A, esonero a un passo? Occhio all’ipotesi Pioli - Alcune squadre più piccole stanno sorpendendo – come Torino e Udinese – e altre più grandi non hanno ancora ingranato, basti pensare a Milan e Roma. Sono solo tre i punti raccolti nei primi quattro turni di campionato, i tifosi chiedono a gran voce un cambio di passo importante. La semifinale di ... (Rompipallone)

Avellino, Biancolino sulla sfida di Crotone: 'Partita delicata tra due squadre deluse' - Il turno dell'ottava giornata di Serie C proporrà allo Stadio Comunale "Ezio Scida" la sfida tra Crotone e Avellino, due squadre con un grande passato ma attualmente in difficoltà e nella zona bassa ...(it.blastingnews)

Monza-Roma, le formazioni ufficiali per una partita a doppio rischio - Alle 18,30 scendono in campo Monza-Roma, in uella che sembra la partita che potrebbe decretare un altro esonero in serie A. Già a rischio JUric sulla panchina giallorossa, pronto il rientro ...(torinogranata)

Classifica serie A, sale in alto la Lazio - Questa è la classifica aggiornata della serie A, dopo la vittoria della Lazio, che accosta la Juve, e il pari tra Bologna e Parma. Napoli 16 Inter 14 Udinese 13 Juventus 13 Lazio ...(torinogranata)