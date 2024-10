Dato il mio lavoro meglio vaccinarsi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Maria Manuzzi è farmacista e anche per il suoche è spesso a contatto con persone malate, farà la vaccinazione. "Il vaccino antinfluenzale l’ho sempre fatto indipendentemente dalche svolgo, anche se sicuramente è utile anche per ilche faccio. E’ da tanti anni che faccio il vaccino antinfluenzale e non ho mai avuto problemi. Il vaccino mi ha sempre evitato di prendere l’influenza, anche in forma lieve. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze. E’ chiaro che bisogna sempre sentire il parere del proprio medico per decidere se sottoporsi alla vaccinazione". (Ilrestodelcarlino)