Creatività e tradizione, le ricette innovative degli chef al festival del Tortellino 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 - Tortellini alla giardiniera, vegetariani, ripieni di pesce ma immersi nel brodo di pollo, o dai sapori di mare e monti: a Palazzo Re Enzo la parola chiave è esperimento, per una gremita dodicesima edizione del festival del Tortellino creato dall’associazione TourTlen, che propone 20 diverse versioni del piatto bolognese per eccellenza. La tradizione non manca, la sfoglia è mantenuta da tutti, e sono numerosi i ristoranti che propongono il modello classico di Tortellino in brodo, ma le innovazioni create dagli chef sono le più variegate, e apprezzate sia da locali sia dai turisti (quest’anno, per la prima volta, il menù è anche in inglese). (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre- Tortellini alla giardiniera, vegetariani, ripieni di pesce ma immersi nel brodo di pollo, o dai sapori di mare e monti: a Palazzo Re Enzo la parola chiave è esperimento, per una gremita dodicesima edizione deldelcreato dall’associazione TourTlen, che propone 20 diverse versioni del piatto bolognese per eccellenza. Lanon manca, la sfoglia è mantenuta da tutti, e sono numerosi i ristoranti che propongono il modello classico diin brodo, ma le innovazioni create daglisono le più variegate, e apprezzate sia da locali sia dai turisti (quest’anno, per la prima volta, il menù è anche in inglese). (Ilrestodelcarlino)

Ilrestodelcarlino - Creatività e tradizione le ricette innovative degli chef al festival del Tortellino 2024

Striscia la notizia: Cristiano Militello a Overtime Festival 2024 - Tanti gli ospiti illustri che parteciperanno alla manifestazione targata Pindaro Eventi, giunta alla sua 14^ edizione. Tra questi Pierluigi Pardo, Gianni Rivera, Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano, Federico Buffa e tanti altri ancora… Cristiano Militello DI Striscia LA notizia ILLUMINA ... (Danielebartocciblog)

Parte oggi il Festival del Digitale Popolare 2024 a Torino - 50 | Sesso, femminismo e Temptation Island, dialogo con l’autrice Maria Cafagna e Valeria Montebello, scrittrice e podcaster Ore 16. “7 giovani su 10 – anticipa Gigliuto – leggono con ottimismo l’impatto dell’intelligenza artificiale sul loro avvenire, come uno strumento in più per realizzarsi. ... (Pantareinews)

Festival nazionale economia civile, Siena e Firenze in top ten ‘Ben vivere 2024’ - Festival nazionale economia civile, Siena e Firenze in top ten ‘Ben vivere 2024’ Siena seconda e Firenze quinta in Italia nella classifica 2024 della sesta edizione del ‘Rapporto sul ben vivere e la generatività delle province italiane 2024’. Nella Flop 10 anche Caltanissetta (+1), Foggia (+3), ... (Corrieretoscano)