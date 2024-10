Chi era Sammy Basso morto all’età di 28 anni? La sua storia e la sua malattia

(Di domenica 6 ottobre 2024)di 28, a dare la notizia tramite i social è lo staff dell’Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.) fondata nel 2005 proprio dal ragazzo, per far conoscere la propriae per promuovere la ricerca su di essa. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”, si legge nella nota dell’Associazione. Chi eradi 28? Noto per essere il più longevo malato di progeria al mondoaveva 28. Stando alle notizie giunte in merito alla sua morte,, che da qualche giorno era rientrato in Italia da un viaggio in Cina, avrebbe avuto un malore mentre si trovava in un ristorante. (Superguidatv)