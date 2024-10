Chi è Vybes di Amici 24? Età, fidanzata, vero nome e Instagram (Di domenica 6 ottobre 2024) Proviamo a scavare a fondo nella vita di Vybes, allievo di Amici 24 L'articolo Chi è Vybes di Amici 24? Età, fidanzata, vero nome e Instagram proviene da Novella 2000. (Di domenica 6 ottobre 2024) Proviamo a scavare a fondo nella vita di, allievo di24 L'articolo Chi èdi24? Età,proviene da Novella 2000. (Novella2000)

Vybes di Amici svela come approccia le ragazze su Tinder, ma viene criticato - . In questa prima settimana di Amici la produzione ci ha fatto conoscere vari allievi, fra loro anche Vybes, cantante di Rudy Zerbi. Aveva provato a entrare nella scuola altre due volte. Nell’ultimo quotidiano andato in onda, la produzione ha mostrato un confessionale di Vybes in cui svela come ... (Biccy)

Amici: i nuovi allievi ricevono i primi compiti. Una sorpresa per Vybes - Il giovane cantante Vybes nel corso della puntata di domenica ha conquistato il cuore di Rudy Zerbi entrando nella scuola. Gabriel, in arte Vybes è stato convocato in uno studio dove ha potuto comunicare con la sua famiglia attraverso una videochiamata. La ballerina Chiara affronta la prima lezione ... (361magazine)

Amici 24, il nuovo allievo Vybes si perde tra i corridoi e non sa come raggiungere la Casetta! – VIDEO - Vybes di Amici 24 si perde tra i corridoi. Il VIDEO è esilarante L'articolo Amici 24, il nuovo allievo Vybes si perde tra i corridoi e non sa come raggiungere la Casetta! – VIDEO proviene da Novella 2000. . (Novella2000)