Bruno Vespa contro Rai abbandona festa 100 anni, Porta a Porta snobbato (Di domenica 6 ottobre 2024) Stasera in tv su Rai1 va in onda Cento con Carlo Conti, la festa per celebrare i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione italiana. Mentre per il pubblico si tratta di una serata di omaggi e festeggiamenti, per Bruno Vespa è stata una delusione cocente. Il conduttore di Porta a Porta, programma storico della seconda serata del primo canale della Tv di Stato, che continua a registrare ascolti TV flop, ha manifestato pubblicamente la sua rabbia per l'assenza di un riconoscimento al suo programma durante la celebrazione. Il conduttore ha deciso di esternare il suo disappunto con una lettera inviata a Dagospia, dove ha raccontato cosa lo ha spinto ad abbandonare anticipatamente la serata di gala. (Di domenica 6 ottobre 2024) Stasera in tv su Rai1 va in onda Cento con Carlo Conti, laper celebrare i 100della radio e i 70della televisione italiana. Mentre per il pubblico si tratta di una serata di omaggi e festeggiamenti, perè stata una delusione cocente. Il conduttore di, programma storico della seconda serata del primo canale della Tv di Stato, che continua a registrare ascolti TV flop, ha manito pubblicamente la sua rabbia per l'assenza di un riconoscimento al suo programma durante la celebrazione. Il conduttore ha deciso di esternare il suo disappunto con una lettera inviata a Dagospia, dove ha raccontato cosa lo ha spinto adre anticipatamente la serata di gala. (Tvpertutti)

Tvpertutti - Bruno Vespa contro Rai abbandona festa 100 anni Porta a Porta snobbato

Bruno Vespa abbandona la celebrazione dei 100 anni del Servizio Pubblico e attacca la Rai - E’ lui stesso a scriverlo in una lettera a Dagospia: […] ieri sera al Palazzo dei Congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione, indignato per il trattamento riservato a Porta a porta. Per questa ragione, Vespa se n’è andato dalla celebrazione in ... (Davidemaggio)

Bruno Vespa abbandona la festa dei 100 anni Rai: “Nessun accenno a Porta a Porta, sono indignato” - Bruno Vespa racconta in una lettera pubblica la scelta di lasciare la serata di festeggiamenti per i 100 anni del servizio pubblico.Continua a leggere . (Fanpage)

Bruno Vespa furioso: “Ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a Porta a Porta” - . Si è alzato e ne ne è andato. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a Porta. In una nota pubblicata su X, il conduttore scrive di essere “indignato per il trattamento riservato a Porta a Porta”. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte. ... (Ilfattoquotidiano)